Mənzurə efirdə Manafdan ACIĞINI BELƏ ÇIXDI: Borc pul istədim, dedi... - FOTO

Milli.Az xəbər verir ki, bu sualla Zaur Kamal aparıcısı olduğu proqramda müğənni qonaqlarına müraciət edib.

Manaf Ağayevin cavabı gözlənlməz olub. O, verilişin digər qonağı Mənzurə Musayevanın adını çəkib:

"Mənzurə Musayeva! Qəşəng geyinir, qəşəng vid-fason. Bir də görürsən dəxli olmayan bir söz dedi. Geyim getdi. O, həqiqətən, budur ha!"

Mənzurə Zaurun "Hansı müğənninin cibində pulunu tutursan, deyir başqa adamındır?" sualında Manafdan acığını çıxıb:

"Bax, Manaf. Bir dəfə borc istədim, mənə pul vermədi. Bir dəfə dedim mənə 5 min pul ver, Allaha and olsun! Dedi ki, "Vallah indi əlimdə pulum yoxdur". Mən elə bildim hamıya kömək edir, mənə kömək etmədi".

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

