Bakı-Quba yolu yenidən qurulacaq

Milli.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli deyib.

A.Nəcəflinin sözlərinə görə, adıçəkilən avtmobil yolunun yenidən qurulması ilə bağlı lazımi işlər görülür: "Bakı-Quba-Rusiya sərhədi avtomobil yolunun 132 kilometrlik Bakı-Gəndob hissəsində tikinti zamanı podratçıların işinə nəzarətin zəif olması nəticəsində buraxılan konstruktiv səhvlər, o cümlədən layihədə nəzərdə tutulmuş ərazilərdə qrunt sularının ötürülməsi üçün drenaj sisteminin pis tikilməsi və ya ümumiyyətlə olmaması, həmçinin Qubadan Bakı şəhərinə doğru normadan artıq yüklənmiş yük maşınlarının hərəkəti nəticəsində yolun monolit-beton örtüyündə çatlar əmələ gəlib, dağılmış hissələr meydana gəlib. Bu isə əhalinin haqlı narazılığına səbəb olub".

Qurum rəsmisi deyib ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi çalışır ki, yolda təmir-bərpa işlərini həyata keçirsin. Lakin yol artıq əsaslı şəkildə yenidən qurulmalıdır: "Yolun müəyyən hissələrində cari təmir işləri həyata keçiririk. Amma bu, həmin yolda yaranan problemin müəyyən qədər həll edilməsi üçün edilir ki, avtomobillərin hərəkətində ciddi problem yaşanmasın. Bununla bağlı aidiyyəti qurumlar məlumatlandırılıb. Yaxın vaxtlarda həmin yolun əsaslı şəkildə yenidən qurulması istiqamətində addımlar atılacaq".

A.Nəcəfli bildirib ki, bununla yanaşı, Bakı-Quba-Rusiya sərhədi istiqamətində yeni yol inşa edilir: "Həmin yol Hacı Zeynəlabdin Tağıyev qəsəbəsindən, yəni Bakı-Quba Rusiya sərhədi avtomobil yolunun 45-ci kilometrliyindən başlayaraq Rusiya sərhədinə qədər davam edir. Bu yolun ümumi uzunluğu 152 kilometrdir. Yolun 2021-ci il ərzində yenidən qurularaq istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Yol müasir standartlara cavab verən 1-ci texniki dərəcəli olacaq. Bu yol istifadəyə veriləndən sonra mövcud olan Bakı-Quba-Rusiya sərhədi avtomobil yolunun Bakı-Gəndob hissəsinin yenidən qurulması nəzərdə tutulur".

Milli.Az

