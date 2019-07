Azərbaycan XİN-dən türk diplomatlarına hücumla bağlı BƏYANAT

"İraqın Ərbil şəhərində törədilən silahlı hücum nəticəsində həyatını itirən türkiyəli həmkarlarımıza Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına başsağlığı veririk. Baş vermiş hücumu isə kəskin şəkildə pisləyirik".

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin iyulun 18-də Ərbildə baş vermiş silahlı hücumla bağlı yaydığı bəyanatda vurğulanıb.

Qeyd edək ki, İraqın Ərbil şəhərində "Huqqabaz "restorana silahlı hücum nəticəsində Türkiyə konsulluğunun 3 əməkdaşı şəhid olub.

Milli.Az

