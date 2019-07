“Karagül” serialında ulduzu parlayan və “Bir zamanlar Çukurova” serialı ilə ekranlara geri qayıdan türkiyəli aktrisa Hilal Altınbilek instaqram istifadəçilərinin də yaxından izlədiyi məşhurlar siyahısındadır.

Publika.az xəbər verir ki, aktrisanın paylaşdığı hər foto bəyənmə yağışına tutulur.

Bodrumda tətildə olan Altınbilek son olaraq anası ilə birgə çıxdığı axşam yeməyindən foto paylaşıb. Onun anasının gözəlliyi izləyicilərinin ağzını açıq qoyub.

Fotonu təqdim edirik:

