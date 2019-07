Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, qarşılaşmaları canlı yayımlayacaq telekanalların siyahısını təqdim edir:

AÇ-2019

18:45 Çexiya U-19 - Norveç U-19 (Futbol 3)

21:00 İrlandiya U-19 - Fransa U-19 (Futbol 3)

Yoxlama oyunu

20:00 Ajax - Watford (TRT Spor)

Avropa Liqası

20:00 Universitatea Craiova - Səbail (CBC Sport)

21:00 Neftçi - Sperantsa - CBC

