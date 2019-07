Böyük Britaniya kraliçası II Elizabet özünə aşpaz axtarır.

Publika.az xəbər verir ki, bu elan Bukinqem Sarayından edilib.

Bildirilib ki, sarayda birinci sinif mətbəxdə işləmək üçün ali səviyyəli aşpaza ehtiyac var. Aşpazda axtarılan xüsusiyyətlər arasında dünyanın fərqli mətbəxləri ilə tanış olması kriteriyası diqqət çəkib. Aşpaz sarayda yaşayacağı üçün yemək və yatmağa məsrəfi çıxmayacaq.

Bu vəzifə üçün müəyyən edilən aylıq maaş isə 22 min funt-sterlinqdir (47 min manata yaxın).

Zümrüd

