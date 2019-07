Çimərlikdəki biabırçı olay polisi hərəkətə keçirdi: 5 qadın lüt soyunub... - FOTO

Çimərlikdə 5 qadın və 1 kişi lüt halda çimdiyinə görə cərimələnib.

Milli.Az Dailymail-ə istinadla xəbər verir ki, Taylandın Krabi çimərliyində dənizə çılpaq halda girən 6 nəfər polis tərəfindən cərimələnib.

Cərimələnən şəxslər arasında bir nəfər britaniyalıdır. Onların arasında avstraliyalılar da var.

Olay Ao Nang çimərliyində yaşanıb. Çılpaq halda dənizə girən turistlərin yaşları 17-20 arasıdır.

Çimərlikdə lüt qızları və bir kişini görən yerli sakinlər polisə xəbər verərək onlardan şikayət ediblər. Yerli sakinlərin şikayəti ilə əraziyə gələn polislər 6 nəfəri 15 dollar məbləğində cərimələyiblər.

İsmayıl

Milli.Az

