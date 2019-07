Türkiyənin Van vilayətində qaçqınların olduğu mikroavtobus qəzaya uğrayıb.

Milli.Az Redaktor.az-a istindən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 15 nəfər həyatını itirib. 27 yaralı var. Yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib.

Onlardan bəzilərinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Ölənlərin hansı ölkənin vətəndaşları olduğu hələlik məlum deyil. Əraziyə çox sayda xilasedici cəlb edilib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.