Rusiyadan Türkiyəyə daha bir ŞOK TƏKLİF - ABŞ "dəliyə" dönəcək

Rusiya Türkiyəyə yenidən döyüş təyyarəsi satmaqla bağlı təklif göndərib.

Publika.az xəbər verir ki, “Rostec” dövlət müdafiə sənayesi şirkətinin baş direktoru Sergey Çermezov türkiyəli həmkarlarının arzusu olarsa, S-35 döyüş təyyarələrindən satmağa hazır olduqlarını bildirib.

Qeyd edək ki, bənzər açıqlama ötən gün də verilmişdi. Rusiya baş nazirinin müdafiə sənayesi üzrə köməkçisi Yuri Borisov Türkiyəyə rus istehsalı döyüş təyyarələrinin satılması üçün görüşə hazır olduqlarını bildirmişdi.

Xatırladaq ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyi Türkiyəni F-35 təyyarələrinin istehsal proqramından çıxarmaq hədələyir.

Zümrüd

