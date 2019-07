Bakıda “Night Pool Party” keçiriləcək

İlk dəfə olaraq "Azerbaijan Luxury" komandası fərqli və yeni bir youtube layihəsinə imza atacaqdır.

Beləlikə gündüz yox, gecə hovuz içində və kanarında luxury atmosferdə, tanınmış simalarında iştrak edəcəyi "Night Pool Party" Festivalı Point Beach-də təşkil olunacaqdır. Xüsusi işıq effektləri bəzədilmiş hovuz, sadəcə, məkana xüsusi gözəllik qatmaq üçün deyil, əsas səbəb hovuzu rəqs meydancasına çevirmək və hovuzun dərinliyində belə musiqini hiss edərək dəlisov rəqslərlə əyləncənin həzzini yaşamaqdır.

Xatırladaq ki, "Night Pool Party" layihəsininin tədbirə qədərki ümumi hazırlıq prosesi və gecədə baş tutacaq bütün hadisələri, gecəyə dəvət olunmuş tanınmış simalarlarla maraqlı söhbətləri, keçiriləcək çılğın konkurslardan bütün görüntülər aparıcı Novruz İsmayılın təqdimatında "Youtube" izləyiciləri ilə bölüşüləcək və əyləncə mədəniyyəti təbliğ olunacaqdır. Tədbirin tam sirri açıqlanmasada hələdə gizli saxlanılan şoular qonaqları həyəcanlandıracaq.



Gecədə sərin hovuza tullanmaq üçün daha bir səbəb var, çünki xanımlar üçün dəyərli və dünya markası sayılan brand qızıl aparıcının geri sayımı və dj-lərin qaynar mixləri sədasında hovuza atılacaqdır. Həmin zaman hovuzda yalnız xanımlar mübarizə aparacaq və dəyərli zinət əşyasını tapan elə yarışın qalibi olaraq üzüyün sahibi olacaqdır. Tədbirin bütün konseptini tam olaraq sirr saxlanmasada ama baş tutacaq şouların bir çoxu gizli saxlanılır.



Əlagə:+994552118089

İnformasiya dəstəyi - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

