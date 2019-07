"Eskobarın oğlu məni..." - Türkiyəli fenomen qız

“Pucca” adi ilə tanınan sosial media fenomeni və yazıçı Pınar Karagöz narkobaron Pablo Eskabarın həyatından bəhs edən serial haqqında sosial mediada paylaşım etdiyi üçün “narkotik maddəyə meylilik” cinayəti ilə 5 il 10 ay həbs cəzası almışdı.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, narkobaronun oğlu Xuan Pablo Eskobar onu sosial mediada izləməyə başlayıb.

Pucca “İnstagram” hesabında hekayə bölməsində paylaşım edərək “Eskobarın oğlu məni izləməyə başladı” yazıb.

https://metbuat.az/news/1226612/3-min-metr-yukseklikde-erimis-qarlardan-gol-yarandi.html

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.