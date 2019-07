Dünyanın ən gözəl qadınların ikisi olaraq tanınan brazilyalı model Adriana Lima və rus model İrina Şeyk “Vogue” jurnalının ispanca nəşri üçün avqust 2019 buraxılışında üz qapağında yer alıblar

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, üz qapağı fotosunu hər iki model öz “İnstagram” hesabında paylaşıb.

38 yaşlı Lima və və 33 Şayk paylaşımda bir-birlərinə “bacı” deyərək müraciət edib. Modellər paylaşımda “Vogue jurnalının üz qapağında bacılıq və birlik” sözlərini yazıblar.

