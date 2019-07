Sosial şəbəkədə yayılan bir foto hər kəsin marağına səbəb olub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, gənc oğlanla qız ağacın koğuşuna girərək, orada sevişiblər. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri cütlüyü "dəvəquşu" adlandırıb.

Görüntünün Azərbaycanda çəkildiyi ehtimal edilir.

Həmin fotonu təqdim edirik.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.