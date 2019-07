Bu ilin I yarısında Azərbaycanda həyatın yaşam sığortası üzrə 85,056 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

“Report” Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 35,1% azdır.

Son 1 ildə bu sığorta növü üzrə ödənişlər isə 17,8% azalaraq 39,599 milyon manata düşüb.

Hesabat dövründə həyatın yaşam sığortasından toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 46,6 manatı ödənişə yönəldilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 36,8 manat olub.



