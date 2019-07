Gələn ildən Elektron Kənd Təsərrüfatı Sistemi vasitəsilə subsidiyalar veriləcək

Bu gün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında " Dövlət Aqrar Ticarət Şirkəti" MMC-nin Şəkiyə infoturu çərçivəsində bir qrup jurnalist Şəki Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində (DAİM ) olublar. Jurnalistlərə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin fəaliyyəti barədə məlumatlar verilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Şəki Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin (DAİM ) sədri Mehman Yusifov bildirib ki, Şəki üzrə 10 mindən çox fermer Elektron Kənd Təsərrüfatı Sistemində (EKTS) qeydiyyatdan keçib: "Hər bir fermer üçün ayrıca fermer kabineti açılıb. Bununla yanaşı, hər ay əkinçilik, heyvandarlıq və digər sahələrdə təlimlər aparılır, fermerlərin maarifləndirilməsi həyata keçirilir".

Xatırladaq ki, növbəti ildən Elektron Kənd Təsərrüfatı Sistemi vasitəsilə subsidiyalar veriləcək.

EKTS-də qeydiyyatdan keçən fermerlərin torpaq sahələri, onlar tərəfindən əkiləcək və əkilən bitkilər, subsidiya predmeti olan heyvanlar barədə məlumatlar elektron kabinetə əks olunacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.