Türkiyəli sənətçi İrem Derici İnstaqram hesabında sosial şəbəkə izləyicilərini tənqid edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o da həmkarı Demet Akalın kimi son günlərin trendinə çevrilən qocaltma proqramına öz etirazını bildirib.

"Ana səhifə qocalar evinə döndü. Qocaltma proqramını çıxaran qardaş, bilmirsən ki, biz hər işin suyunu çıxarırıq", - İ.Derici söyləyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.