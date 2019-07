Azərbaycanda bir sıra toxum sortları və tinglərin Dövlət Reyestrinə salınması təklif edilir

Şəki. Samir Əli - Trend:

Bu il bir sıra toxum sortları və tinglərin Dövlət Reyestrinə salınması təklif edilir.

Trend-in məlumatına görə, bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin şöbə müdiri Nicat Nəsirli bildirib.

O deyib ki, ölkədə 9 elmi-tədqiqat institutu fəaliyyət göstərir: "Dövlət Sort Sınaq Məntəqələri hər il Dövlət Reyestrinə toxum və tingləri təklif edirlər. Dövlət Reyestri iki-üç il sınaq aparır. Sinaqdan uğurla keçəndən sonra sortu qəbul edir".

N.Nəsirli qeyd edib ki, qəbul edilən sortlar stress amilinə dözümlü, bərk və yumşaq buğda sortları, şaftalı və alma tingləridir. Hazırda ümumilikdə həm tərəvəz, həm də bostan məhsulları ilə bağlı 20 istiqamət üzrə tədqiqat işləri aparılır.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.