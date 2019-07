PSJ-dən ayrılacağı gözlənilən Neymarla bağlı yeni iddia yayılıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, braziliyalı hücumçunun "Yuventus"a keçə biləcəyi vurğulanıb. Xəbərdə Neymarın agenti olan atası Neymar Santosun Turin klubunun idman direktoru Fabio Paratiçi ilə görüşəcəyi bildirilib. Görüş zamanı oyunçunun "Yuventus"a mümkün transferi müzakirə ediləcəyi yazılıb.

Qeyd edək ki, Neymarla "Barselona"nın da maraqlandığı iddia olunur.

Milli.Az

