Xalq artistindən Zaura ŞOK SÖZLƏR: Mən elə ifaçılardan deyiləm ki... - FOTO

"Simnarə xanım bizdən küsgündür ki, bizi niyə efirə gec çağırırsan"

Publika.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Zaur Kamal "5/5"də deyib.

Verilişin qonağı olan Xalq artisti Simnarə İmanova səbəbini canlı yayımda kəskin şəkildə bildirib:

"Mən bayaq gələndə dedin ki, "Xarici səfərlərdə olmusunuz". Mən elə ifaçılardan deyiləm ki, telekanallara zəng edim deyim ki, "Mən filan ölkədə olmuşam, məni dəvət edin". Allaha şükür, hər şey göz qabağındadır. Uman yerdən küsərlər. Ona görə deyirəm ki, mən səndən küsmüşəm".

