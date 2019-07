Misirdə güclü partlayış baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Sinay yarımadasında Şeyx Zuveyd şəhərində avtomobil dayanacağında intiharçı-terrorçu özünü partladıb.

Məlumata görə, insident nəticəsində biri Misir Təhlükəsizlik Qüvvələrinin əməkdaşı olmaqla 2 nəfər həlak olub. Daha 3 nəfərin yaralandığı bildirilir.

Hadisə ilə bağlı başqa detallar açıqlanmır.

Milli.Az

