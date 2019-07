Jurnalist Prezidentə müraciət etdi

Füzuli rayonundan məcburi köçkün, 12 ildir mətbuatda fəaliyyət göstərən jurnalist Ramid İbrahimov prezident İlham Əliyevə müraciət edib.

Jurnalist bildirib ki, o, dövlət başçısına etdiyi müraciətdə gənc məcburi köçkün ailəsi olduğunu, özünün və həyat yoldaşının Bakıda işlədiyini, eləcə də burada ağır sosial durumda kirayələrdə yaşadığını vurğulayıb.

“Dövlət başçısına etdiyim müraciətdə bizim hərbi təcavüz nəticəsində öz doğma torpağımızdan didərgin salındığımızı, uzun illər ağır vəziyyətdə olan müvəqqəti yaşayış yerlərində məskunlaşdığımızı, öz hesabımıza ali təhsil aldığımızı və məşğulluq problemimizi özümüzün həll etdiyini qeyd etdim. Müraciətimdə məcburi köçkün olaraq Şirvan şəhərində qeydiyyatda olduğumuzu, amma uzun illərdir Bakıda işlədiyimizi və ehtiyacımızı vurğulayaraq, məcburi köçkünlər üçün Bakı şəhəri və ya Abşeron rayonu ərzasisində inşa olunmuş yaşayış binalarından birində ailəmizə mənzil ayrılmasına göstəriş verməsini xahiş etdim”,-deyə jurnalist bildirib.

R.İbrahimov qeyd edib ki, 12 ildən artıqdır jurnalist olaraq çalışır, sosial müdafiə, sosial siyasət və sosial-iqtisadi mövzularda araşdırmalar, müsahibələr və reportajlar hazırlayır: “Əmək fəaliyyətim davam etdirməklə yanaşı ixtisaslaşmaq məqəsdi ilə jurnalistlərin təcrübi biliklərinin və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasına xidmət edən layihələrdə mütəmadi iştirak etmişəm.

Uzun illərdir Bakıda yaşadığımız və işlədiyimiz üçün bizim həyatımız paytaxtla bağlıdır. Məşğulluq problemini həll etsək də, mənzil problemindən əziyyət çəkirik. Kirayə haqqını vaxtında ödəyə bilmədiyimiz üçün daimi bir yerdə kirayədə qala bilmirik”.

Jurnalist qeyd edib ki, 11.06.2019-cu il tarixdə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevin qəbulunda olub: “Sədrə şifahı və yazılı şəkildə müraciət etdim. O, şəxsən təqdim etdiyim müraciətimi Komitə tərkibində fəaliyyət göstərən xüsusi komissiyaya yönəltdi. Həmin komissiyadan mənə standart cavab verilib. Cavabda mənim adımın mənzillə təmin ediləcək məcburi köçkün ailələrinin növbəli siyahısında olduğu qeyd olunub. Amma harada? Bəli, mən müvəqqəti qeydiyyatda olduğum Şirvan şəhəri üzrə mənzillə təmin ediləcək məcburi köçkün ailələrinin növbəli siyahısında varam. Mən isə müraciətimdə bizim Bakıda işlədiyimizi və yaşadığımızı vurğulayaraq, mənzilin Bakı və ya Abşeron rayonu ərazisində verilməsini xahiş etmişdim”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.