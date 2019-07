Rusiya yeni Tor-M2DT hava hücumundan müdafiə kompleksini sınaqdan keçirib.

Publika.az xəbər verir ki, sınağın görüntülərini Müdafiə Nazirliyi yayımlayıb.

Şimal donanmasında təyyarə əleyhinə topçuları “Novaya Zemlya” arxipelaqında sistemi sınaqdan keçirib. Bununla da Şimal Qütbündə ilk dəfə taktiki təyyarə əleyhinə sistemdən istifadə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.