Əfqanıstanın cənubundakı Qəndəhar şəhərində polis bölməsi qarşısında partlayış olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tolo News" telekanalı polisdəki mənbəyə istinadən məlumat verib.

Qeyd olunur ki, minalanmış avtomobil partlayıb. Partlayışdan sonra atışma səsləri eşidilir.



