Azərbaycanın ən gözəl modeli seçilən Səmra Hüseynovanın sosial şəbəkədəki paylaşımı bu dəfə də bəyənmə rekordu qırıb.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən bildirir ki, ağ rəngli alt paltarında kamera qarşısında poza verən model yeni fotosunu İnstaqram hesabında paylaşıb.

Foto qısa vaxtda on minlərlə sosial şəbəkə izləyicisinin diqqətini çəkib.

Milli.Az

