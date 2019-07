Maradonanın keçmiş klubunda faciə - 20 yaşlı futbolçu öldürüldü

Meksikanın "Dorados" klubunun gənclərdən ibarət komandasının üzvü Mirşa Fransisko Herrera vəfat edib.

Milli.Az komanda.az-a istinadən bildirir ki, 20 yaşlı oyunçu məşqdən sonra getdiyi restoranda kimliyi bilinməyən 4 nəfər tərəfindən bıçaqlanıb. Təcili xəstəxanaya aparılan gəncin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.

Müdafiənin sol cinahında çıxış edən mərhum futbolçu 5 il idi ki, "Dorados"da çıxış edirdi.

"Dorados" klubuna bir müddət Dieqo Maradona rəhbərlik edib. Maradona, səhhətindəki problemlərə görə baş məşqçi postundan istefa vermişdi.

