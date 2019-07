Azərbaycan Gürcüstandan ən çox yeni avtomobil idxal edən ölkədir

Ötən il Azərbaycan Gürcüstandan ən çox yeni avtomobil idxal edən ölkələr arasında birinci yeri tutub.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə “Galt & Taggart” maliyyə və investisiya şirkətinin Gürcüstanın Avto Biznes sektoru üzrə araşdırmasında bildirilib.

Qonşu ölkədən ixrac olunan yeni avtomobillərin 71%-i Azərbaycan, 14,9% Ermənistan, 6,4%-i isə BƏƏ-nin payına düşüb.

2018-ci ildə Gürcüstandan ümumi dəyəri 409 mln. dollar olan avtomobil idxal olunub ki, bunun da 47%-i və ya 190 mln. dolları Azərbaycanın payına düşüb.

Ötən il qonşu ölkənin ixrac etdiyi nəqliyyat vasitələrinin orta dəyərinə gəlincə, ən bahalı avtomobilləri BƏƏ (56,3 min dollar), ən ucuz avtomobilləri isə Ermənistan (3 500 dollar) alıb. Azərbaycan isə bu siyahıda ikinci yeri tutub. Gürcüstandan Azərbaycana idxal olunan avtomobillərin orta dəyəri 14,6 min dollar təşkil edib.

Gürcüstandan ən çox ixrac olunan avtomobil markaları arasında birinci yeri “Toyota” (2 878) tutub. İkinci və üçüncü yerlərdə isə müvafiq olaraq, “Lexus” (677) və “Audi” (130) qərarlaşıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.