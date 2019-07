Türkiyənin Van şəhərində yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Publika.az xəbər verir ki, episentri Çaldıran əyalətində yerləşən zəlzələ 3,3 bal gücündə olub.

Kandilli Rəsədxanasından verilən məlumata görə, zəlzələnin ocağı yerin 5 kilometr dərinliyində yerləşib.

