Cənubi Kiprdə şok hadisə baş verib.

Publika.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ölkənin Aya Napa qəsəbəsində yerləşən hotellərdən birində 19 yaşlı qız 12 kişi tərəfindən zorlanıb. Məlumata görə, qıza İsrail vətəndaşı olan 12 turist toplu şəkildə təcavüz edib. Şikayətdən sonra həmin şəxslər polis tərəfindən saxlanılıb, qız isə xəstəxanaya aparılıb.

Bu arada, İsrail Xarici İşlər Nazirliyi bu skandal olaydan xəbərdar olduqlarını və istinaqın gedişini izlədiklərini bəyan ediblər.

