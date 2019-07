2018-ci ildə Azərbaycanda 62484 nikah bağlanıb, 14857 boşanma olub.

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, bu ilin 5 ayı ərzində isə ölkədə 23684 nikah və 7082 boşanma halı qeydə alınıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, son illərdə Azərbaycanda boşanmaların sayı artıb. Hətta bunun təhlükəli həddə çatdığını da düşünənlər var.

“Report” boşanmaların sayının artmasının səbəbləri ilə bağlı Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib.

Video: Sultana Əhmədbəyli







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.