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İran silahlı qüvvәlәri yanacaq tankerini saxlayıblar

İran silahlı qüvvәlәri yanacaq tankerini saxlayıblar
17:15 18 İyul 2019
103 Dünya
Ölkə mətbuatı
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Bakı. Elnur Bağışov - Trend:

İranın İslam İnqilabı Keşikçilәr Korpusu (Sepah) ölkənin cәnubunda Hörmüzqan vilayәtinin Larәk adası yaxınlığında qanunsuz yolla yanacaq daşıyan tankeri saxlayıblar.

Trend-in mәlumatına görә, bu barәdә bu qurum mәlumat yayıb.

Mәlumata görә, iyulun 14-də 1 milyon litr yanacağı olan xarici ölkәyә mәxsus gәmi 12 xarici vәtәndaşla birlikdә saxlanılıb. Bu gәmi İran әrazisindә kiçik gәmilәrdәn yanacağı tәhvil alır vә uzaq әrazidә xarici yanacaq tankerlәrinә tәhvil verirmiş.

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Xəbərin orijinal ünvanı: https://az.trend.az/other/world/3092469.html
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İran silahlı qüvvәlәri yanacaq tankerini saxlayıblar
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