Günəşi heç vaxt belə görməmisiniz - NASA tarixin ən nadir FOTOsunu yaydı

ABŞ-ın Milli Kosmos İdarəsi (NASA) Günəşin bu günə qədər ən ləkəsiz halının fotosunu yayımlayıb.

Milli.Az teleqraf.com-a istinadən bildirir ki,foto NASA-nın Beynəlxalq Kosmos Stansiyası (ISS) ilə Günəşin üz-üzə qaldığı vaxt çəkildiyi bildirilib.

Fotoqraf Rayn Kolakurciyo tərəfindən çəkilən foto haqda NASA-dan verilən açıqlama belə olub:

"Günəşlə üz-üzə qalmaq ISS üçün qeyri-adi bir vəziyyətdir. Qarşılaşma sırasında isə doğru bir mövqeni seçib belə bir fotonu çəkmək də nadir hallardan biridir. Qəribədir, bu fotonu çəkərkən Günəşin üzərində heç bir ləkə yox idi".

Fotonu təqdim edirik:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.