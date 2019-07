Rusiyanın "Rostex" dövlət korporasiyası Türkiyəyə Su-35 qırıcıları tədarük etməyə hazırdır.

Milli.Az oxu.az-a istinadən bildirir ki, bunu "Rostex"in rəhbəri Sergey Çemezov deyib.

"Əgər türkiyəli həmkarlarımız arzu etsələr, biz Su-35 qırıcılarının tədarükü məsələsinə baxmağa hazırıq", - o bildirib.

Xatırladaq ki, Ağ Ev Rusiyadan "S-400" kompleksləri aldığına görə Türkiyənin F-35 qırıcılarının hazırlanması proqramında iştirakını dayandırıb.

Milli.Az

