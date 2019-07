İtalyan yazıçı vəfat etdi - FOTO

Dedektif romanları ilə tanınan italyan yazıçı Andrie Kamilleri həyatını itirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bir müddətdir Romada yerləşən Santo Spirito xəstəxanasında müalicə olunan 93 yaşlı yazıçı bu səhər dünyasını dəyişib.

Bu günə qədər kitabları 31 milyon dəfə nəşr olunan Kamilleri xüsusilə dedektiv romanları ilə tanınırdı. Onun dedektiv romanları 1990-cı illərdə yayımlanan televiziya serialı “Müfəttiş Montalbanoya”da ilham qaynağı olub.

1925-ci ildə Siciliyada anadan olan Kamilleri yazdığı kitablar ilə yanaşı teatr rejissorluğu və ssenaristliyi ilə İtaliyanın tanınmış siması idi.

