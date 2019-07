KOBİA-nın informasiya və məsləhət xidmətlərindən yüzlərlə sahibkar yararlanıb (FOTO)

Bakı. Trend:

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlara göstərilən informasiya, məsləhət, dövlət və özəl qurumlarla əlaqələndirmə xidmətlərindən indiyədək yüzlərlə sahibkar yararlanıb.

Agentlikdən Trend-ə verilən məlumata görə, Xaçmaz rayonunun Nərəcan kəndində bağçılıqla məşğul olan Məhərrəm Ələsgərov Agentliyin informasiya və məsləhət xidmətlərindən istifadə edərək, bağçılıq təsərrüfatını genişləndirən sahibkarlardandır.

Sahibkar Məhərrəm Ələsgərov: “Bağçılıq təsərrüfatımı genişləndirmək üçün maliyyə dəstəyinə ehtiyacım vardı. Xaçmaz “KOB Dostu” məni dövlətin güzəştli kreditləri, bunun üçün lazım olan sənədlər barədə ətraflı məlumatlandırdı və dəstək göstərdi. Dövlətin güzəştli krediti hesabına bağçılıq təsərrüfatımı genişləndirmişəm”.

