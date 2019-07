Şairə, Əməkdar incəsənət xadimi Kəmalə Ağayeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Teatr Xadimləri İttifaqından məlumat verilib.

Dramaturqun bu saatlarda dünyasını dəyişdiyi bildirilib.(open.az)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.