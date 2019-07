Dünyanın ən varlı idmançısı olan Floyd Meyvezer dağıstanlı MMA döyüşçüsü Həbib Nurməhəmmədovla rinqə çıxmaq istəyir.

Milli.Az Fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Həbibin meneceri Ali Abdelaziz məlumat verib.

Menecerin sözlərinə görə, Floyd dağıstanlı döyüşçüyə rinqə çıxmaq üçün yalvarır: "Qarşılaşma üçün yalvarır. Pulu qurtarıb yəqin".

Qeyd edək ki, 1 milyard dollar sərvəti olan Meyvezerer "Forbes"ə görə ən zəngin idmançıdı.

