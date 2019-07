2019-cu ilin birinci yarısında paytaxtda cinayət hadisələrinin sayı azalıb (FOTO)

Bakı. Samir Əli - Trend:

2019-cu ilin birinci yarısında Bakıda cinayət hadisələrinin sayı azalıb.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə bu gün Bakı şəhər prokurorluğunda keçirilən geniş əməliyyat müşavirəsində edən Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasov bildirib.

Onun sözlərinə görə, 2018-ci ilin birinci yarımilində şəhər ərazisində prokurorluq və polis orqanları üzrə 5678 hadisə qeydə alındığı halda, 2019-cu ilin birinci yarısında 182 hadisə, yəni 3,2 % azalaraq 5496 hadisə olub:

"Qeydə alınmış cinayətlərin açılma faizi 6,7% azalaraq 75,4 %, ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərin sayı 37 hadisə və ya 5,6% artaraq 695 olub. 2019-cu ilin birinci yarısında qeydə alınmış 37 qəsdən adam öldürmə cinayətinin 1-i istisna olmaqla, 19 qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətinin hamısının açılması təmin edilib".

