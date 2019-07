Meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu imicini dəyişib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, uzun müddətdir gur saqqalla dolaşan ifaçı onları azaltmağı qərara alıb. Sənətçi görüntüsünü qorxusundan dəyişdiyini bildirib.

"Proqram məni necə qocaltdısa, "qorxumdan" saqqalımı kəsdim ki, bəlkə cavanlaşdım" deyə, o, şəxsi hesabında yazıb.

Qeyd edək ki, N.Qaraçuxurlu indiyədək bir neçə dəfə imicində dəyişiklik edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.