Türkiyəli aktrisa və müğənni Hülya Avşar maraqlı paylaşım edib.

Milli.Az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa keçmiş həyat yoldaşı Kaya Çilingiroğlunun ona yumurta bişirməsini lentə alaraq sosial şəbəkədə paylaşıb.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

