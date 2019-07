Bakı. Trend:

Əfqanıstanın cənubunda gücül partlayış baş verib.

Trend-in məlumatına görə, partlayış Kandaqar şəhərində polis idarəsi qarşısında olub.

Məlumata görə, orada mina qoyulmuş avtomobil partlayıb.

Partlayışdan sonra həmin ərazidən atışma səsləri eşidildiyi bildirilir.

Partlayış nəticəsində ölən və yaralananlar barədə məlumat verilmir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.