Məşhur filippinli model Dafna Coy dəniz kənarında kameraların obyektivinə tuş gəlib.

Milli.Az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, Kosta Rikaya tətilə gedən modelin çimərlik geyimi müzakirə mövzusuna çevrilib.

31 yaşlı Coy qara çimərlik geyimi və ecazkar bədəni ilə diqqət çəkib.

Mini çimərlik geyiminə üstünlük verən model biabır olmamaq üçün tez-tez əli ilə bikinisinə nəzarət etməyə məcbur olub.

Fotoları təqdim edirik:

Milli.Az

