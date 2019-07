Milli.Az bildirir ki, "Qafqazinfo"ya müraciət edən paytaxt sakini Mansur Əşrəfov bildirib ki, iyulun 15-də həyət evinin qapısı açıq qalıb və it küçəyə çıxıb:

"Buzovna yolunda iki qız iti görüb oynadıblar, sonra da ağ maşına mindirib aparıblar. Onlar itin sahibsiz olduğunu zənn ediblər. Xahiş edirəm, iti geri qaytarsınlar. İti gətirən şəxslərə də 200 manat mükafat veriləcək".

Milli.Az

