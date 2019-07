Azərbaycanlı bəstəkar-müğənni Sevinc Ağasiyeva yeni layihə üçün fotolar çəkdirib.

Milli.Az Ölkə.az-a istinadən bildirir ki, sənətçinin imici diqqət çəkib. Belə ki, adətən qapalı libaslardan imtina edən Ağasiyeva bu dəfə açıq-saçıq tərziylə diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, müğənni Cavid Hüseynin keçmiş həyat yoldaşı olan Sevinc Ağasiyeva daha çox "Əziz müəllimim" mahnısının bəstəkarı kimi tanınır.

Milli.Az

