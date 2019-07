“Neftçi” və Moldovanın “Sperantsa” komandalarının Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsinin cavab matçı üçün start heyətləri açıqlanıb.

“Report” xəbər verir ki, kollektivlər “Bakcell Arena”da baş tutacaq görüş üçün “11-lik”lərini təqdim ediblər:

Qeyd edək ki, matç saat 21:00-da başlayacaq. “Neftçi” Moldovada keçirilən ilk oyunda 3:0 hesabı ilə qalib gəlib.





