"Neftçi" meydana çıxır - Heyətlər açıqlandı (YENİLƏNİR)

Avropa Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində saat 21:00-da başlayacaq "Neftçi" - "Sperantsa" (Moldova) matçı üçün heyətlər açıqlanıb.

Komandalar meydana aşağıdakı 11-liklərlə çıxacaqlar:

"Neftçi": 1. Səlahət Ağayev (q), 5. Anton Krivotsyuk, 6. Voislav Stankoviç, 8. Emin Mahmudov (k), 10. Dario Frederiko, 11. Vangelis Platellas, 19. Rauf Əliyev, 25. Kiril Petrov, 26. Ömər Buludov, 28. Stiven-Jozef Monroz, 36. Mamadu Kane

Ehtiyat oyunçular: 30. Aqil Məmmədov, 3. Mamadu Mbodj, 7. Namiq Ələsgərov, 17. Rəhman Hacıyev, 18. Tural Axundov, 80. İsmayıl Zülfüqarlı, 93. Soni Mustivar

Baş məşqçi: Roberto Bordin

"Sperantsa": 1. Denis Makoqonenko, 5. Mixail Bolun, 6. Nogueira Barbosa, 9. Ponce Ramirez, 11. Ambasso Eloundou, 15. Pula Perea, 22. Ştefan Efros, 31. İon Arabaci, 87. Ruslan Çelari, 93. Maksim Yurku

Ehtiyat oyunçular: 34. Daniel Avdyuşkin, 10. İon Draqan, 20. Rios Misas, 4. Maaquera Mendoza, 23. İsa Yusuf, 17. İçaka Tiehi

Baş məşqçi: Kristian Efros (Qol.az).

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.