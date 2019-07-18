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"Neftçi" - "Sperantsa" - Heyətlər açıqlandı

"Neftçi" - "Sperantsa" - Heyətlər açıqlandı
20:12 18 İyul 2019
29 İdman
Ölkə mətbuatı
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Avropa Liqasının 1-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində saat 21:00-da başlayacaq "Neftçi" - "Sperantsa" (Moldova) matçı üçün heyətlər açıqlanıb.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı 11-liklərlə çıxacaqlar:

"Neftçi": 1. Səlahət Ağayev, 5. Anton Krivotsyuk, 6. Voyislav Stankoviç, 25. Kiril Petrov, 26. Ömər Buludov, 36. Mamadu Kane, 8. Emin Mahmudov (k), 11. Vangelis Platellas, 28. Stiven-Jozef Monroz, 19. Rauf Əliyev, 10. Dario Frederiko

Ehtiyat oyunçular: 30. Aqil Məmmədov, 3. Mamadu Mbodj, 7. Namiq Ələsgərov, 17. Rəhman Hacıyev, 18. Tural Axundov, 80. İsmayıl Zülfüqarlı, 93. Soni Mustivar

"Sperantsa": 1. Denis Makoqonenko, 5. Bolun, 6. Nogueira Barbosa, 8. Konstantin Sandu, 9. Ponse Ramirez, 15. Pula Perea, 22. Stefan Efros, 93. Maksim Yurku, 87. Ruslan Çelari, 31. İon Arabaci, 11. Ambasso Eloundou

Ehtiyat oyunçular: 34. Daniel Avdyuşkin, 10. İon Draqan, 20. Rios Misas, 4. Maaquera Mendoza, 23. İsa Yusuf, 17. İçaka Tiehi

Milli.Az 

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/771932.html
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Neftçi Sperantsa Heyətlər açıqlandı
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