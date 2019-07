Messi ailəsi ilə belə dincəlir - FOTOLAR

Argentina millisi və "Barselona"nın kapitanı Lionel Messi Antiqua və Barbuda adasında istirahətdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kataloniya klubunun əksər üzvləri qarşıdakı mövsümə hazırlaşsa da, 32 yaşlı hücumçu ailəsi ilə birlikdə dincəlir. Amerika Kubokunda oynayan futbolçuya istirahət üçün əlavə vaxt verilib.

Messi və xanımı istirahət vaxtı çəkilən fotoları tez-tez sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrində paylaşır. Şəkillərdən də göründüyü kimi əlində pivə şüşəsi tutan və gülümsəyən Leo həyatından məmnundur.

