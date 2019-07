Cəlilabadda mal-qara oğruları saxlanılıb

Cəlilabad rayonunda mal-qara oğruları saxlanılıb.

"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, saxlanılan şəxslər rayonun Sabirabad kəndində Valeh Babayevə məxsus 8 baş camışı oğurlayıblar.

Rayon polisinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Yardımlı rayon sakini İsaxan Sadiqov və Cəlilabad rayon sakinləri - Taleh Fərzəliyev və Səbuhi Abbasov saxlanılıb.

Məlumata görə, onlar oğurladıqları heyvanları Mahmudçalada yerləşən fermaya toplayıb, sonra Bakıdakı ət kombinatlarına göndərirmişlər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.







