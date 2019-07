İran Xəzər dənizinə hərbi gəmilər buraxacaq

Bakı. Elnur Bağışov - Trend:

Bu ilin sonuna kimi İranın sərhəd qoşunlarına cənub və şimalda, o cümlədən Xəzər dənizində 9 ədəd yarımağır gəmi təhvil veriləcək.

Trend-in məlumatına görə, bunu İranın Sərhəd Qoşunları komandanı general-mayor Qasım Rzayi deyib.

Q.Rzayinin sözlərinə görə, gəmilər İranın şimal-şərqində Gülüstan vilayətinin sərhəd qoşunlarına da təhvil veriləcək.

Komandan onu da əlavə edib ki, İran və Türkmənistan arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün iki ölkənin sərhəd qoşunları komandanları arasında görüşlər təşkil edilməlidir.

