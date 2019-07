Bir müddətdir ekranlardan uzaq olan aktrisa Serenay Sarıkaya social şəbəkədə yeni fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın bikinili paylaşımı izləyiciləri tərəfindən rəy və bəyənmə “yağışına” tutblar.

